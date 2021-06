Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Tür hält stand

Legden (ots)

Gescheitert sind Einbrecher in Legden. Die Täter hatten vergeblich versucht, die Seitentür einer Bäckereifiliale an der Friederich-Castelle-Straße aufzubrechen. Zu der Tat kam es zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Dienstag, 19.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

