Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1878) In Autohaus eingebrochen und Pkw entwendet - Zeugen gesucht

TrautskirchenTrautskirchen (ots)

In der Nacht von Montag (28.12.2020) auf Dienstag (29.12.2020) brachen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in Trautskirchen (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein und entwendeten unter anderem einen Pkw. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten brachen mutmaßlich über ein Bürofenster in das Autohaus in der Hans-Böckler-Straße ein. Hier entwendeten sie zunächst die Fahrzeugschlüssel eines Opel Astra und fuhren im Anschluss mit dem vor dem Haus geparkten Fahrzeug davon. Neben dem Pkw mit den amtlichen Kennzeichen NEA-MV907 entwendeten die Täter zudem mutmaßlich die Kennzeichen eines weiteren Fahrzeugs (NEA-TT880). Der Entwendungsschaden liegt bei mehreren tausend Euro. Darüber hinaus richteten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von einigen hundert Euro an.

Die Kriminalpolizei in Ansbach hat die Ermittlungen in der Sache übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können - insbesondere Zeugen, die das oben genannte Fahrzeug / die genannten Kennzeichen gesehen haben - werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Marc Siegl /gh

