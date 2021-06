Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Katalysator ausgebaut und gestohlen

Gronau (ots)

Herausgeschnitten haben Diebe jetzt in Gronau den Katalysator eines parkenden Wagens. Das betroffene Fahrzeug, ein VW Golf, hatte auf einem Grünstreifen an der Röntgenstraße gestanden, wo es zwischen Montag 15.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr, zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell