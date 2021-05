Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Vorbeifahrendes Kind von Hund gebissen

Bocholt (ots)

In unangenehmer Erinnerung dürfte einem Elfjährigen in Bocholt seine kurze Begegnung mit dem Hund einer unbekannten Frau bleiben. Der Bocholter war am Dienstag gegen 12.00 Uhr mit seinem Roller an der Adenauerallee unterwegs, als ihm die Frau mit ihrem Hund in Höhe der Ampel am St.-Georg-Gymnasium entgegenkam. Nach Angaben des Kindes habe der Hund ihn plötzlich ins Bein gebissen. Die Halterin des Tieres sei in Richtung Innenstadt weitergegangen. Der Hund sei eher kleiner gewesen mit schwarzem, am Kopf braunen Fell. Er sei an einer neon-orange-farbenen Leine geführt worden. Die Polizei bittet die unbekannte Hundehalterin sowie mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

