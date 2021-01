Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Fenster eingeworfen und Schmuck gestohlen

HattingenHattingen (ots)

Unbekannte Täter warfen am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr das Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Grünstraße ein und verschafften sich so Zutritt in eine Erdgeschosswohnung. Diese wurde komplett durchsucht. Als Beute erlangten die Diebe Schmuck. Hinweise gibt es bislang keine.

