Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrorad gestohlen

Bocholt (ots)

Auf ein Pedelec abgesehen hatten es Diebe am Dienstag in Bocholt. Das silberfarbene Elektrofahrrad des Typs Kalkhoff Impulse hatte verschlossen in einem Fahrradständer an der St.-Georg-Kirche gestanden. Dort kam es zwischen 08.15 Uhr und 08.35 Uhr zu der Tat. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

