Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Umstürzender Bauzaun trifft Radfahrerin

Bocholt (ots)

Starker Wind hat am Dienstag in Bocholt einen Bauzaun gelöst und damit zum Sturz einer Radfahrerin geführt. Die 20-Jährige hatte gegen 21.40 Uhr den Radweg am Ostwall in Richtung Nordwall befahren, als es zu dem Unfall kam. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Wind auf ein Werbebanner am Bauzaun geweht, der dadurch auf die Radlerin fiel. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Bocholterin in ein Krankenhaus. Die Polizeibeamten trennten die restlichen Werbebanner von den Bauzäunen, um die akute Gefahr zu beseitigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell