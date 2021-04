Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Verstorbener in Bus entdeckt/Fahrgast als Zeuge gesucht.

Goslar (ots)

Goslar. Am Samstag, 10.04.21, 08.48 Uhr, wurde der Polizei Goslar über Notruf von einem Mitarbeiter der Harzer Busse über Notruf mitgeteilt, dass er bei einer Kontrolle eine zunächst unbekannte leblose männliche Person in einem auf dem Betriebshof in der Glück-Auf-Strasse abgestellten Bus festgestellt habe.

Näheres dazu ergibt sich aus unserer Pressemitteilung vom gestrigen Tage (newsaktuell/OTS-Auftrag Nr. 4361237 vom 12.04.2021, 14:00 Uhr).

Im Rahmen der bislang erfolgten Ermittlungen wurde bekannt, dass am Freitag, 09.04.21, kurz vor Mitternacht, ein letzter Fahrgast an der Haltestelle Vienenburger Strasse (Goslar) in den Bus zugestiegen und vermutlich bis zur Endhaltestelle in Bad Harzburg mitgefahren war.

Dieser dringend als Zeuge gesuchte Fahrgast wird gebeten, sich möglichst umgehend unter 05321/339-0 mit der Polizei Goslar in Verbindung zu setzen.

Siemers, KHK

