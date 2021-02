Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst Einbrecher auf frischer Tat - Mettmann - 2102063

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Freitag (12. Februar 2021) in Mettmann einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte.

Das war geschehen:

Gegen 3:45 Uhr wachte eine Anwohnerin der Bahnstraße in Mettmann wegen eines lauten Knalls in der Nachbarschaft aus ihrem Schlaf. Als die Frau daraufhin aus ihrem Fenster nach dem Rechten schaute, sah sie einen Mann, welcher sich in verdächtiger Art und Weise in einem Gebüsch auf dem Nachbargrundstück versteckte. Zudem sah sie, dass die Türen einer Garage und eines Gartenhäuschens offen standen. Als der Mann kurz darauf aus dem Gebüsch kam und in Richtung S-Bahnhof Stadtwald davonrannte, alarmierte die Frau die Polizei, wobei sie auch eine sehr detaillierte Personenbeschreibung durchgab.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nach dem mutmaßlichen Einbrecher wurden die Polizeibeamten schnell fündig. Auf der Bergstraße konnten sie auf die beschriebene Person treffen - bei ihr handelte es sich um einen 23 Jahre alten Mann, welcher der Polizei bereits als Intensivtäter einschlägig bekannt ist. Bei noch in der Nacht eingeleiteten Ermittlungen auf dem Grundstück des Geschädigten stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass eine Terrassentür eingeschlagen worden war.

Der in Düsseldorf gemeldete Mann wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht, wo die weiteren Maßnahmen und Ermittlungen derzeit noch weiter andauern. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

