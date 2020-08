Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Flohmarktdieb

Bad Oeynhausen (ots)

Nach einem Diebstahl in der Mindener Straße, bittet die Polizei um Hinweise zu einem Mann.

Dieser hatte am Sonntagnachmittag eine Frau (47) auf einem Flohmarkt am Werre-Park gegen 15.30 Uhr bestohlen, als sie an einem Stand Bargeld in der Hand gehalten hatte. Dabei entriss der hinter ihr stehende Unbekannte die Geldscheine, bevor er in Richtung der Mindener Straße davonlief.

Um kurz vor 17 Uhr erkannte die Bestohlene den Mann am ZOB wieder. Daraufhin flüchtete er in Richtung der Tiefgarage. Zeugenangaben zufolge könnte er von dort einen schwarzen Audi benutzt haben, um sich zu entfernen. Der Mann wird von der Geschädigten folgendermaßen beschrieben. Etwa 30 Jahre alt und 160 cm groß. Der Täter hatte dunkle Haare und trug einen Dreitagebart. Er war mit dunkler Jeans sowie weißem T-Shirt mit orangefarbigem Aufdruck bekleidet.

Hinweise zu ihm bitte an die Ermittler unter (0571) 88660.

