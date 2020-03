Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Pkw beschädigt und geflüchtet

Ruppertsberg (ots)

Am Montag, 09.03., zwischen 06.00 und 08.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug die Baumgartenstraße in Ruppertsberg und streifte dabei einen Pkw Opel Signum, der dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Im Anschluss verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Opel wurde auf der Fahrerseite an mehreren Stellen beschädigt, der Sachschaden dürfte ca. 5.000 Euro betragen. Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein größeres Fahrzeug, möglicherweise einen Lkw mit roten Farbanteilen handeln.

Die Polizeiinspektion Haßloch erbittet Hinweise von evtl. Zeugen des Vorfalls unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.

