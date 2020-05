Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf - Straßenverkehrsgefährdung/ Straßenrennen/ Einsatz von Pfefferspray

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es auf der L 144, zwischen den Ortslagen Rottbitze und Schmelztal zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Ein dunkler BMW und ein dunkler Audi lieferten sich dabei laut Zeugenangaben ein illegales Straßenrennen. In diesem Rahmen wurde ein silberner PKW Peugeot, welcher die L 144 in Fahrtrichtung Bad Honnef befuhr, gefährdend überholt.

Weiterhin wurde eine mehrköpfige Motorradgruppe, welche im Gegenverkehr fuhr, gefährdet. Laut Zeugenangaben konnten die Motorradfahrer einem Frontalzusammenstoß nur knapp entgehen.

Im Nachgang an das obengenannte Überholmanöver kam es zwischen den namentlich bekannten "Rennfahrern" im Alter von 22 bzw. 28 Jahren und dem Peugeot Fahrer zu einer Auseinandersetzung in Rheinbreitbach. Im Rahmen des Disputs wurden zwei der Fahrzeuge beschädigt und der Fahrer des Peugeot setzte gegen einen seiner Kontrahenten Pfefferspray ein.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise, insbesondere die vorgenannten Motorradfahrer betreffend, an die Polizei Linz am Rhein zu melden.

Polizeiinspektion Linz am Rhein Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email pilinz@polizei.rlp.de

