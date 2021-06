Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen/Soltau: Taschendiebe unterwegs; Schwarmstedt: Kupferkabel und Messinghülsen gestohlen; Schwarmstedt: Einbruch in Schützenhaus

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.01.2021 Nr. 1

16.06 / Taschendiebe unterwegs

Schneverdingen / Soltau: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 13.00 und 13.12 Uhr schlugen Taschendiebe zeitgleich in den Lidl-Filialen der Städte Schneverdingen und Soltau zu. In beiden Fällen hatte die Täter es auf das Portmonee abgesehen, welches sich jeweils in einer mitgeführten Tasche des 67- beziehungsweise 82jährigen Opfers befand. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

16.06 / Kupferkabel und Messinghülsen gestohlen

Schwarmstedt: In der Nacht zu Mittwoch überwanden Unbekannte den Zaun an der Rückseite eines Betriebes an der Straße Am Varrenbusch und gelangten auf das Gelände. Um den Zaun an der Stelle zu erreichen, befuhren die Täter mit einem Pkw auf einer Strecke von 200 bis 300 Metern ein Feld mit heranwachsendem Getreide. Von dem Grundstück entwendeten sie Kupferkabel sowie etwa eine Tonne Messinghülsen im Gesamtwert von rund 6.800 Euro. Der entstandene Schaden auf dem Feld wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

16.06 / Einbruch in Schützenhaus

Schwarmstedt: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10.00 und 20.30 Uhr rissen Unbekannte ein Fenstergitter aus dem Mauerwerk des Schützenhauses am Buchholzer Mühlenweg heraus, schlugen die Scheibe ein und gelangten in das Objekt. Nachdem das Aufhebeln der Stahltür zum Getränkelager misslang verließen sie ohne Beute den Tatort. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

