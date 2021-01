Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 19-Jährige fährt falsch in den Kreisverkehr

Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Mercedes

Dinslaken (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer als Zeugen, um einen ungewöhnlichen Unfall aufzuklären.

Eine 19-jährige Autofahrerin war heute Morgen gegen 01.15 Uhr mit einem grauen Peugeot auf der Kirchstraße unterwegs. Dort fuhr sie entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein.

Direkt an der ersten Ausfahrt ist sie nach links in die Heistermann Straße gefahren. Dort kam ihr ein schwarzer Mercedes entgegen. Diesem Wagen versuchte sie, nach rechts auszuweichen und beschädigte dabei zwei Autos am Straßenrand.

Der Mercedes-Fahrer hatte kurz mit der Frau gesprochen, war dann aber weitergefahren. Die 19-Jährige rief anschließend die Polizei. Auf der Wache entnahm ein Arzt der Frau eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat 2 der Polizei in Dinslaken sucht nun den Fahrer des schwarzen Mercedes.

Nach Sprache und Aussehen müsste der Fahrer türkische Wurzeln haben, er ist ca. 50 bis 60 Jahre alt, ca. 170 groß, er hatte kurze, graue Haare und trug eine schwarze Jacke.

Er und weitere Zeugen melden sich bitte bei der Wache in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

