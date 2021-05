Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht

Lübbecke (ots)

Nach der Beschädigung eines VW Caddy auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der B 65 in Gehlenbeck sucht die Polizei nach Zeugen.

Der VW-Fahrer erstattete Anzeige und berichtete den Beamten, dass er den Wagen in der vergangenen Woche am Donnerstag, 20. Mai, gegen 16.15 Uhr in einer der Parkboxen abgestellt hatte. Nach einem Einkauf stellte der Mann fest, dass sein VW hinten links einen frischen Unfallschaden aufwies. Ein Verursacher hatte sich bisher nicht gemeldet. Daher bitten die Beamten des Verkehrskommissariats nun um Hinweise unter Telefon (05741) 2770.

