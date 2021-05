Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gegen abgestellten Anhänger geprallt

Stemwede-Levern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall in Levern in Höhe der Fleischerei "Ruwe" ist es am Dienstagnachmittag gekommen. Ein 87-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Stemwede war gegen ein am Fahrbahnrand stehenden Anhänger samt Zugfahrzeug geprallt. Der Mann erlitt dabei einen Schock und kam ins Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Rentner gegen 15.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Leverner Straße in Richtung des Ortskerns unterwegs. Offenbar übersah er dabei das am Fahrbahnrand abgestellte Gespann. Der Mercedes prallte vermutlich ungebremst zunächst gegen den Anhänger, kam in der Folge nach rechts von der Straße ab und blieb schließlich mit nach oben gedrückter und verbeulter Motorhaube in einer Hecke stehen. Zudem löste im Fahrzeuginnenraum der Fahrerairbag aus.

Durch den Aufprall mit dem Anhänger wurde dessen Zugfahrzeug, ebenfalls ein Mercedes, mit Wucht nach vorne geschoben und kam erst auf der anderen Straßenseite zum Stehen. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den sichtlich unter Schock stehenden Senior. Bei der Kollision entstand beträchtlicher Sachschaden.

