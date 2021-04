Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW nach wiederholten Fahren ohne Fahrerlaubnis sichergestellt

Speyer (ots)

Am Donnerstag um 18:37 Uhr wurde in der Krummäckerstraße der PKW einer 53-Jährigen sichergestellt, nachdem sie mit diesem nicht nur zum Zeitpunkt der Kontrolle, sondern auch in der Vergangenheit mehrfach ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Da es zudem Anzeichen auf die Beeinflussung von Betäubungsmitteln gab, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

