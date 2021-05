Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholfahrt endet in Böschung

Porta Westfalica-Barkhausen (ots)

Die Fahrt eines alkoholisierten Autofahrers endete in der Nacht zu Sonntag in der Böschung einer Abfahrt der Bundesstraße 65.

Bisherigen Erkenntnissen zu Folge befuhr ein Bad Essener mit einem Mercedes gegen kurz nach Mitternacht die Bundesstraße 65 aus Richtung Stadthagen kommend. Am Ende der Ausbaustraße der wollte der 28-Jährige nach links in Richtung des Kreisels Erbeweg abbiegen. In der Abfahrt verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen, überfuhr eine Warnbake sowie einen Erdhügel und rutschte anschließend die Böschung herunter. Die Einsatzkräfte stellten beim Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest und veranlassten auf der Polizeiwache Porta Westfalica eine Blutprobe. Der verunfallte Wagen musste geborgen und abgeschleppt werden.

