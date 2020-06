Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Versuchter Einbruch in landwirtschaftlichen Betrieb

Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Ein bisher unbekannter, männlicher Täter versuchte am Sonnabend, den 20.06.2020, gegen 06.00 Uhr, die Tür eines Nebengebäudes eines landwirtschaftlichen Betriebes am Mittelweg in Nordenham aufzubrechen. Der Täter wurde von einem Zeugen angesprochen und gab sich als Angestellter des Betriebes aus, flüchtete dann jedoch zu Fuß. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 200 Euro an der Tür. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

