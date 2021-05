Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugin meldet Unfallflucht auf Parkplatz

Hille (ots)

Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte am Dienstagnachmittag eine auf dem Parkplatz des WEZ-Marktes in der Mindener Straße begangene Verkehrsunfallflucht kurze Zeit später aufgeklärt werden.

Gegen 14.10 Uhr befand sich eine Hillerin auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes und hörte einen lauten Knall. Dabei sah sie, wie eine junge Autofahrerin mit ihrem Mazda gegen einen Pfeiler der Überdachung der Einkaufswagen gefahren war und diesen beschädigte. Trotzdem setzte die bis dahin Unbekannte ihre Fahrt fort. Aufgrund der Zeugenaussage konnte noch in die Nachmittagsstunden die 20-jährige Verursacherin ermittelt werden. Auch die Spuren an ihrem Wagen korrespondierten zudem mit den Feststellungen am Unfallort. Die nun auf die junge Frau zukommenden Unannehmlichkeiten und Kosten dürften den Wert des verursachten Sachschadens sicherlich übersteigen.

