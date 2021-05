Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Nordhorn (ots)

Am Montagmittag ist es an der Bentheim Straße gegen 13:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 21-jährige Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Sie befuhr die Bentheimer Straße und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei wurde ihre Vorfahrt von einer aus der Bahnhofstraße kommenden weiteren Fahrradfahrerin missachtet. Die 21-Jährige wich aus, prallte gegen eine Mauer und verletzte sich leicht. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

