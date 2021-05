Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Einbruch in Firmengebäude

Wietmarschen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in ein Firmengebäude an der Meitnerstraße im Ortsteil Lohne eingedrungen. Sie schlugen mehrere Glasscheiben ein und durchsuchten die Büroräume nach Wertsachen. Ob sie Beute machen konnten, ist bislang unklar. Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

