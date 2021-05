Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Garage

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Dienstag in eine Garage an der Kapitän-Lange-Straße eingebrochen. Sie entwendeten zwei Pedelecs, Fahrradzubehör und Werkzeuge im Gesamtwert von fast 6000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell