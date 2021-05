Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Brand am Schwetenkamp

Lathen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es am Schwetenkamp zum Brand an einem Einfamilienhaus gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache fing gegen etwa 1.20 Uhr eine Auflagenbox im Außenbereich des Gebäudes Feuer. Die Flammen griffen auf den kunststoffverkleideten Dachüberstand über. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden ferner drei Fenster zerstört. Die Feuerwehr Lathen konnte ein weiteres Ausbreiten des Brandes unterbinden. Eine Bewohnerin wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell