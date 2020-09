Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Angebranntes Essen macht Feuerwehreinsatz erforderlich

Mannheim-Neckarau (ots)

Wegen einer starken Rauchentwicklung in der benachbarten Wohnung verständigte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienwohnhauses in der Wacholderstraße am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr die Rettungsleitstelle. Ein Löschzug der Feuerwache-Mitte stellte als Auslöser der Rauchentwicklung angebranntes Essen auf einem angeschalteten aber unbeaufsichtigten Herd fest. Der Herd wurde ausgeschaltet. Das Essen entfernt. Ein Feuer war glücklicherweise nicht ausgebrochen. Es entstand weder Personen, noch Sachschaden.

