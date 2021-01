Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Rheine, Diebstähle aus Autos

Horstmar, Rheine (ots)

In Horstmar und in Rheine hat es Diebstähle aus Autos gegeben. In Horstmar drangen unbekannte Täter am Mittwoch (20.01.21) zwischen 02.30 Uhr und 10.00 Uhr an der Thomas-Mann-Straße in das Innere eines grauen Audis ein. Sie bauten das Navi, das Radio sowie den Airbag aus dem Lenkrad aus und stahlen die Sachen. Täterhinweise gibt es keine. In Rheine schlugen Autoaufbrecher an der Dutumer Straße zu. In der Zeit zwischen Montag (18.01.21), 18.00 Uhr, und Dienstag (19.01.21), 09.35 Uhr, schlugen sie die Scheibe an der Beifahrerseite eines roten Kias ein und stahlen aus dem Wagen ein Luftentfeuchterkissen. Auch hier fehlen Täterhinweise. Für Horstmar nimmt die Polizei in Steinfurt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115, in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

