Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Marsberg/Arnsberg (ots)

Marsberg:

Am Sonntagabend versuchten unbekannte Täter gegen 22.15 Uhr in ein Bürogebäude in der Bahnstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten an einem Fenster. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

Arnsberg:

Zwischen 00.00 Uhr und 00.30 Uhr am Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Kardinal-Jaeger-Straße einzubrechen. Die Täter scheiterten an einer Kellertür. Es liegen keine Täterhinweise vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

