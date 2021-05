Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugin gesucht

Brilon (ots)

Am Freitag gegen 18:25 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht in der Straße "Nordring". Ein Autofahrer war mit seinem PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Zeuge bemerkte den verunfallten Wagen und den Fahrer. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle und ließ sein Auto zurück. Der Zeuge informierte die Polizei. An der Unfallstelle kam eine Frau mit einem Kind entlang. Sie ist circa 30 Jahre alt, hat braune lange Haare, ist etwa 1,60 - 1,65 Meter groß und trug schwarze Kleidung. Laut Zeugenaussagen habe sie sich mit dem Unfallverursacher unterhalten. Zur weiteren Sachverhaltsklärung wird die Frau gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der 02961 /90 200 in Verbindung zu setzen.

