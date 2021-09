Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Zigarettenautomat entwendet

Sinzheim (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten am frühen Dienstagmorgen gewaltsam einen Zigarettenautomaten komplett aus der Wand. Eine aufmerksame Zeugin wurde gegen 3 Uhr in der "Hauptstraße" durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten samt Beute in einem silbernen oder grauen Citroen mit französischer Zulassung in Richtung Baden-Baden. Die beiden vermutlich männlichen Personen waren jeweils mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

