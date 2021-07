Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Kontrolle eines Pkws auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten +++ Mehrere Verfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn beabsichtigten, am Dienstag, 13. Juli 2021, gegen 22:30 Uhr, einen Pkw an der Anschlussstelle Wildeshausen-West zu kontrollieren, der zuvor auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück gelenkt wurde.

Als sie dem Fahrer das Zeichen zum Folgen gaben und beide Fahrzeuge im Begriff waren, die Autobahn zu verlassen, lenkte der Fahrer kurz vor Beendigung des Verzögerungsstreifens wieder auf die Richtungsfahrbahn Osnabrück.

Den Beamten gelang es, die Verfolgung aufzunehmen. Sie konnten den Pkw wenig später einholen, so dass der Fahrer einem erneuten Anhalteversuch Folge leistete.

Bei der Kontrolle auf einem Parkplatz im Bereich Großenkneten gab der Fahrer, ein 40-Jähriger aus Hamburg, zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten konnten des Weiteren Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,61 Promille.

Im Rahmen der Befragung räumte er darüber hinaus den Konsum von Marihuana ein. Ein Drogenvortest bestätigte den Konsum, reagierte aber neben THC auch positiv auf Kokain. Auch diesen Konsum gab er nachträglich zu und gab an, eine geringe Menge Marihuana im Pkw mitzuführen. Die Drogen wurden durch die Beamten beschlagnahmt.

Der Hamburger musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Besitzes von Betäubungsmitteln sowie ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss eingeleitet. Die Weiterfahrt war für ihn beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell