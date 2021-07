Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss in Ahlhorn kontrolliert

Delmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst führten am Dienstag, 13. Juli 2021, gegen 12:55 Uhr, eine Verkehrskontrolle in der Katharinenstraße in Ahlhorn durch.

Bei der Überprüfung des Pkw-Fahrers, ein 22-jähriger Mann mit Wohnsitz in Ahlhorn, stellten sie körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv und zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an.

Dem Mann musste eine Blutprobe entnommen werden. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

