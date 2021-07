Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sportwagenfahrer nötigt Pkw-Fahrer in Burhave +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 11. Juli 2021, kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Vorfall auf der Oldenburger Straße in Burhave.

Ein 35-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen befuhr mit einem Pkw die Oldenburger Straße aus Richtung Stollhamm kommend in Richtung Burhave, mit den auf dieser Strecke erlaubten 70 km/h. Dabei näherte sich von hinten ein schwarzer Sportwagen mit hoher Geschwindigkeit und überholte den Rheinländer. Beim Wiedereinscheren schnitt der Sportwagenfahrer den Rheinländer dermaßen, dass dieser abbremsen musste. Zudem beleidigte der Überholer den Rheinländer mit einer obszönen Geste.

An der Einmündung der Oldenburger Straße in die Burhaver Straße in Burhave mussten beide Fahrer hinter anderen Fahrzeugen verkehrsbedingt anhalten. Während der Wartezeit ließ der Sportwagenfahrer seinen Motor mehrmals laut aufheulen. Beim Anfahren ließ er dann seine Reifen durchdrehen und schleuderte dabei Gummiabrieb auf die nachfolgenden Fahrzeuge.

Während dieses Vorfalls befand sich eine Frau mit Kinderwagen in unmittelbarer Nähe auf dem angrenzenden Gehweg. Diese und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter 04731/9981-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell