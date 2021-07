Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw kommt in Berne von Fahrbahn ab +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 12. Juli 2021, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Wesermarsch mit seinem schwarzen BMW die B212 aus Richtung Bookholzberg kommend in Richtung Kreuzung "Dreimädelhaus".

An der Kreuzung ordnete er sich mit seinem Pkw auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Berne ein. Als die Ampel auf Grün umsprang, beschleunigte der 25-Jährige so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Fahrer kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und auf einem an die Harmenhauser Straße angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Lemwerder unter der Telefonnummer 0421/4850640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell