Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Heimlicher Ausritt in Twistringen - Streitigkeiten in Drebber ausgeartet - Kradfahrerin bei Unfall in Weyhe schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Reitausflug in der Nacht

In der Nacht zu Donnerstag haben zwei 11-jährige Mädchen, ohne Erlaubnis, gegen 01.00 Uhr in der Nacht heimlich zwei Pferde aus dem Stall eines Pferdehofes in Ridderade geholt. Die Mädchen sind dann ausgeritten. Als sie die Pferde einige Zeit später wieder in den Stall bringen wollten, wurden sie bemerkt und angesprochen. Zur hinzugerufenen Polizei äußerten die Beiden, nur einen Ausritt vorgehabt zu haben. Die Polizeistreife brachte die beiden Reiterinnen noch in der Nacht zu den Eltern zurück.

Weyhe - Auffahrunfall mit Folgen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14.15 Uhr wurde auf der Lahauser Straße wurde eine Motorrad-Fahrerin schwer verletzt. Eine 37-jährige Pkw-Fahrerin musste an einer Baustellenampel auf der Lahauser Straße anhalten. Die nachfolgende 54-jährige Motorrad-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug vor ihr auf. Hierbei zog sich sie sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der gesamte Schaden wird auf ca. 6500 Euro beziffert.

Weyhe - Unfallflucht mit hohem Schaden

Ein Schaden von mindestens 3500 Euro hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz der KGS-Kirchweyhe, Hauptstraße, verursacht und hat sich anschließend ohne Erlaubnis entfernt. Der Geschädigte hatte Donnerstag gegen 07.40 Uhr seinen Toyota auf dem Parkplatz abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 11.50 Uhr stellte er den doch erheblichen Schaden fest. Augenscheinlich hat jemand beim Aus- bzw. Einparken den Toyota beschädigt. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Drebber - Streitigkeiten

Ein Streit unter Kindern ist gestern gegen 18.10 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule in der Schulstraße ausgeartet. Zunächst gerieten ein paar spielende Kinder in Streit. Einige Eltern in der Nähe mischten sich ein und der Streit vergrößerte sich. Damit nicht genug, es wurden weitere Familienmitglieder herbeigerufen. Der verbale Streit mit Beschimpfungen und Beleidigungen endete schließlich in Körperverletzungen. Die Polizei trennte die Streitenden, nahm die Personalien auf und erteilte unmissverständliche Platzverweise. Danach kehrte wieder Ruhe auf dem Schulhof ein.

Ehrenburg - Diebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte von einem in Ehrenburg, Wesenstedt, abgestellten BMW zwei Scheinwerfer im Wert von 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell