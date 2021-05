Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verskehrsunfall durch Sekundenschlaf in Asendorf - Verstoß gegen die Corona-Verordnung in Barnstorf ---

Diepholz (ots)

Sulingen / Varrel - Einbruch

In der Zeit von Sonntag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 11:00 Uhr, drangen Unbekannte in ein leerstehendes Haus in Varrel, Im Grunde 1, ein. Aus dem Gebäude entwendeten sie einen wasserführenden Küchenofen im Wert von 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Barnstorf - Corona-Verstoß

Gleich 15 Personen, alle aus verschiedenen Haushalten, trafen sich am Mittwoch gegen 20.45 Uhr in Barnstorf, Robert-Bosch-Straße, im dortigen Waschpark. Die Personen standen außerhalb der Fahrzeuge, trugen keine MundNasenBedeckung und hielten den Abstand zueinander nicht ein. Die Angetroffenen erhielten eine Anzeige und anschließend einen Platzverweis.

Asendorf - Verkehrsunfall

Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer hatte am Mittwoch gegen 07.10 Uhr Glück und wurde bei einem Verkehrsunfall auf der B 6 nicht verletzt. Der 60-Jährige war in Richtung Nienburg unterwegs, als er auf die linke Fahrspur geriet und die Leiplanke touchierte. Als Unfallursache gab der Fahrer Sekundenschlaf an. Der gesamte Schaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Den 60-jährigen Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Twistringen - Ohne Versicherung

Die Versicherung des E-Scooters war schon Ende Februar abgelaufen, trotzdem fuhr ein 17-Jähriger in Twistringen, Richtweg, gestern gegen 18.15 Uhr damit auf öffentlichen Straßen und wurde dabei von der Polizei erwischt. Die Ordnungshüter leiteten ein Strafverfahren ein. Nach der Kontrolle musste der 17-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

