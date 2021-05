Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Sprenggranate bei Bauarbeiten gefunden ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagmittag haben Bauarbeiter in Brinkum, Kirchstraße, in einer Baustelle einen Sprengkörper ausgegraben. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst und Mitarbeiter der Gemeinde haben den Sprengkörper untersucht und als eine ca. 40 cm lange Sprenggranate identifiziert. Der Fund wurde aus der Baustelle geborgen, aus der Gefahrenzone transportiert und gegen 15.00 Uhr in der Brinkumer Marsch, in der Nähe der Ortsumgehung, kontrolliert gesprengt. Schaden ist bei der Sprengung nicht entstanden.

