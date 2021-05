POL-DH: --- Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin in Martfeld - Drei Verletzte bei Unfall in Bassum - Verstöße gegen die Ausgangssperre

Polizeiinspektion Diepholz

Martfeld - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Bei einem Verkehrsunfall in Martfeld wurde gestern gegen 16.00 Uhr eine 17-jährige Radfahrende schwer verletzt. An der Einmündung Verdener Straße / Ortende kollidierte sie beim Einbiegen mit dem Pkw eines 52-jährigen Fahrers. Die Radfahrende wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Bassum - Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr wollte ein 18-jähriger Harpstedter in Höhe der Ortschaft Nienhaus mit seinem Audi A 4 von der Bremer Straße nach links abbiegen, wurde aber in dem Moment von einem 18jährigen Bassumer in einem Honda CRV überholt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Harpstedter sowie sein Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt, eine dahinterfahrende 20-jährige Stuhrerin erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 9000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Unter Drogen

Ein 24-jähriger Asendorfer wurde trotz der geltenden Ausgangssperre am Montag um Mitternacht im Ortsteil Nenndorf angetroffen. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass er seinen Pkw unter Drogeneinfluss gefahren hat. Bei einer anschließenden Durchsuchung seines Fahrzeuges wurden ausserdem noch Drogen gefunden. Die Weiterfahrt wurde mit sofortiger Wirkung untersagt; nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Stuhr - Corona-Verstöße / Ausgangssperre

In der Nacht zu Sonntag wurden in Stuhr-Groß Mackenstedt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants sechs Personen mit zwei Fahrzeugen angetroffen. Aufgrund der Notbremse wurden Verstöße gegen die Ausgangssperre sowie Kontaktbeschränkungen festgestellt. Kurze Zeit später wurde in Stuhr-Stuhrbaum ein fahrender Pkw kontrolliert. Der Fahrer konnte keine triftigen Gründe darlegen, welche ihn von der Ausgangssperre hätten befreien können. Am späten Sonntagabend während der geltenden Ausgangssperre wurde in Stuhr-Groß Mackenstedt auf der Delmenhorster Straße ein fahrender Pkw mit vier Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten kontrolliert. Auch diese Personen konnten keine Gründe nennen, welche sie von der Ausgangssperre hätten befreien können. Gegen sämtliche Beteiligte wurden Strafanzeigen gefertigt.

Diepholz - Corona-Verstöße / Ausgangssperre

In Diepholz stoppte die Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 04.00 Uhr im Heeder Triftweg einen mit drei Personen besetzten Pkw. Gegen 03.45 Uhr wurde ein Mann auf einer Parkbank im Stadtgebiet angetroffen. In der Nacht zu Montag stoppte die Polizei in der Stadt noch einen Pkw mit 4 Personen. Alle Angetroffenen konnten keine plausible Erklärung für ihren Verstoß gegen die Ausgangssperre anbringen. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.

