Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sachbeschädigungen an Pkw in Diepholz - Einbruch in Bäckerei in Weyhe - Vandalismus auf Sportplatz in Bassum ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Sachbeschädigungen

In der Nacht von Sonntag zu Montag wurden im Stadtgebiet Diepholz annähernd 15 Pkw beschädigt. Unbekannte zerkratzten den Lack, oder brachen Antennen ab. Die Fahrzeuge waren u.a. in den Straßen Willenberg, Lüderstraße und Scheunenkamp geparkt. Eine genaue Schadenshöhe kann zur Zeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei prüft derzeit Zusammenhänge mit anderen Sachbeschädigungen an Pkw und Schaufenstern aus den letzten Wochen. Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen gibt es vielversprechende Hinweise und Ermittlungsansätze.

Diepholz - Kran auf Abwegen

Ein tonnenschwerer Kran ist gestern gegen 08.45 Uhr auf der Ortsumgehung Diepholz, in der Nähe des Kreisverkehrs St. Hülfe, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den weichen Seitenraum geraten. Der schwere Kran sackte in dem weichen Untergrund ein und geriet in Schräglage. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt. Zur Bergung mussten zwei weitere Kräne anrücken und gemeinsam den verunfallten Kran bergen. Die Bundesstraße war für die Bergung mehrere Stunden voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Straßenmeisterei musste anschließend den Seitenraum wiederherrichten. Ein genauer Schaden kann nicht beziffert werden.

Weyhe - Einbruch in Bäckerei

Bereits in dem Zeitraum von Sonntag, 11:30 Uhr, bis Montagmorgen ca. 4 Uhr versuchten Unbekannte in eine Bäckerei in der Seckenhauser Straße in Weyhe einzubrechen. Sie versuchten die Seiteneingangstür gewaltsam zu öffnen, was aber misslang. Es blieb beim Versuch. In der nächsten Nacht, von Montag, 21 Uhr, bis Dienstagmorgen, ca. 4 Uhr, verschafften sich Unbekannte doch durch gewaltsam durch die Seiteneingangstür Zutritt zur Bäckerei. Der Sachschaden beträgt mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/8066-0 entgegen.

Bassum - Zerstörungswut am Schützenplatz

Der Tennis-Club und auch der TSV beklagen einen Sachschaden von 1500 Euro. Damit sie nicht auf dem Schaden "sitzen bleiben", sucht die Polizei nach den Verursachern und bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Freitagabend, 21.30 Uhr, bis Samstagvormittag, 9.00 Uhr, wurden auf dem Gelände diverse Gegenstände, wie z. B. eine Anzeigentafel mit Verstrebung sowie eine Holzpergola mutwillig zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfallflucht nach Spiegelrempler

In Höhe eines Blumenhauses in der Sulinger Straße rangierte gestern ein Ford C-Max-Fahrer beim Einparken, als ein weißer VW Golf so dicht vorbeifuhr, dass die Außenspiegel zusammenstießen. Der Golf-Fahrer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung B6 aber fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Außenspiegel des Ford wurde komplett zerstört; der Golf-Fahrer verlor das Spiegelgehäuse. Die Unfallzeit war gegen 10.45 Uhr. Vom weißen Golf ist vom Kennzeichen nur die Landkreiskennung MI oder NI erkannt worden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04253 / 938250, entgegen.

