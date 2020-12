POL-NB: LKW fährt zweimal in die Leitplanken und flüchtet von den Unfallstelle

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 10.12.2020 gegen 16:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass vor ihm auf der B192 zwischen den Ortschaften Penkow und Malchow ein polnischer LKW in Schlangenlinie fährt. Der LKW sei auch schon zweimal in die Leitplanken gefahren und entfernt sich von den Unfallstellen in Richtung der BAB 19. Durch die Einsatzkräfte des Polizeirevieres Röbel konnte das Fahrzeug auf der BAB 19 festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-jährigen polnischen Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer einen Wert von 2,09 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht erstattet. Bei der Besichtigung der Unfallstelle stellten die Beamten fest, dass die Leitplanken durch den Zusammenstoß einmal auf einer Länge von 40 Metern und einmal auf einer Länge von 50 Metern beschädigt wurden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.

