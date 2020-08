Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht durch rotes Quad

Saarburg (ots)

Am Sonntag, den 16.08.2020, parkte ein Anwohner seinen PKW auf den Parkflächen der Straße "im Hagen" in Saarburg. Im Zeitraum zwischen 13:00 und 14:00 Uhr, wurde sein PKW, hinten links, durch ein vorbeifahrendes rotes Quad mit unbekanntem Kennzeichen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der 06581/91550 in Verbindung zu setzten.

