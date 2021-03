Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizeiliche Kriminalstatistik der Polizeidirektion Landau für das Jahr 2020

Landau (ots)

Die Kriminalitätsentwicklung in der Südpfalz 2020

Anzahl der Wohnungseinbrüche bleibt niedrig - Aufklärungsquote auf höchstem Stand im 5-Jahres-Vergleich - Anzahl der tatverdächtigen Kinder sinkt weiter - Gewaltkriminalität verzeichnet leichten Rückgang - Eigentumsdelikte nehmen weiter ab.

Zur ausführlichen Kriminalstatistik gelangen Sie hier: https://s.rlp.de/lTA.

Pressevertreter haben am Donnerstag, 04.03.2021, in der Zeit von 09:00-12:00 Uhr die Möglichkeit, telefonisch Fragen zur Kriminalstatistik 2020 an Herrn Polizeidirektor Thomas Sommerrock zu richten.

