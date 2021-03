Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Das neue Versicherungsjahr hat begonnen

Landau (ots)

Am Montagvormittag wurde ein 22-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Neustadter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 22-jährige Fahrer aus Landau konnte weder ein Versicherungskennzeichen, noch einen Versicherungsschutz vorweisen. Bei der Kontrolle zweier Rollerfahrer in Bornheim und Landau war zwar ein Versicherungskennzeichen am Roller angebracht, jedoch war dieses nicht mehr gültig. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf den Beginn des neuen Versicherungsjahres am 01. März hin. Dies ist u.a. für Roller oder E-Scooter, aber auch für E-Bikes bei einer Geschwindigkeit von über 25 km/h von Relevanz. Die Farbe des Versicherungskennzeichens wechselt jährlich zwischen Schwarz, Blau und Grün. Waren im letzten Jahr noch schwarze Kennzeichen gültig, so ist das Kennzeichen fürs neue Versicherungsjahr 2021 blau. Wer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs ist, den erwartet ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

