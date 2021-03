Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 2 Leichtverletzte bei Unfall auf B 38

Bild-Infos

Download

Bad Bergzabern - B38 (ots)

Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin bog am Montag, 01.03.21, gegen 12:15 Uhr, von der K 22 nach links auf die B 38 in Richtung Bad Bergzabern ab. Hierbei missachtete die Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt eines die B38 in Richtung Oberotterbach fahrenden Mazda-Fahrers. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge erlitten die 56- und 62-jährigen Insassen des Pkw Mazda leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 10.000.- Euro geschätzt. Der Verkehr auf der B 38 wurde während der Unfallaufnahme nur gering beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell