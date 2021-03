Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 65

Kandel (ots)

Am Montag, dem 01.03.2021, um 12.29 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Wörth von Verkehrsteilnehmern zunächst über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 65 zwischen den Anschlussstellen Wörth-Dorschberg und Kandel-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen informiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine 50jährige Frau aus dem Landkreis Germersheim auf gerader Strecke mit ihrem Auto nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Die Frau verstarb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Die Bundesautobahn musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten dauern noch an, der Verkehr in Fahrtrichtung Ludwigshafen wird einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. In die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet.

