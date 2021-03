Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Reifen eines Radladers zerstochen

Landau (ots)

Einen Gesamtschaden von 1500 Euro verursachten unbekannte Täter als sie während des Wochenendes zwei Reifen eines Radladers zerstachen. Der Radlader war im Tatzeitraum im Horstring in Landau im Bereich des dortigen Schwimmbades abgestellt gewesen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

