Polizei Paderborn

POL-PB: Rollerfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(mb) Ein Motorrollerfahrer hat am Montag bei einem Auffahrunfall auf der Bielefelder Straße schwere Verletzungen erlitten.

Der 44-jährige Rollerfahrer fuhr gegen 15.05 Uhr in Richtung Schloß Neuhaus. Kurz vor der Fußgängerampel in Höhe der Elisabethstraße hatte sich ein Rückstau gebildet. Laut Zeugenaussagen prallte der Rollerfahrer ungebremst auf das Heck eines VW Golf, der als letztes Auto im Stau stand. Bei der Kollision verlor der Rollerfahrer seinen Helm. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell