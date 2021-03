Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Völlig entspannt in die Polizeikontrolle

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein 42 Jahre alter Sprinterfahrer wurde heute Mittag (02.03.2021, 13.30 Uhr) in der Staatsstraße angehalten. Nach seinem Führerschein befragt gab er zunächst an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrer im Jahr 2000 seine Fahrerlaubnis wegen Alkohol und Drogen am Steuer verloren hatte. Stutzig wurden die Beamten dann noch wegen seiner völlig entspannten Verhaltensweise. Auf Befragen gab der Fahrer an, zuletzt einen Joint geraucht zu haben. Der Schlüssel wurde einkassiert. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell