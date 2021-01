Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall in Bonn-Zentrum - Auto kollidierte mit Straßenbahn

BonnBonn (ots)

Am Samstagabend (02.01.2021), um 18:56 Uhr, war ein 21-jähriger Autofahrer im Bonner Zentrum auf der Oxfordstraße in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz unterwegs. Nach dem derzeitigen Sachstand beabsichtigte er, in Höhe der Kesselgasse verbotswidrig zu wenden. Dabei übersah er die parallel zu ihm fahrende Straßenbahn und kollidierte während des Wendevorgangs mit dieser.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Polizeibeamte nahmen den Unfall auf. Das nicht mehr fahrbereite Auto des 21-Jährigen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen führt das Verkehrskommissariat der Bonner Polizei.

