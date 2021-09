Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Drogen in Parkbank

Lahr (ots)

Eine Personenkontrolle am Dienstagfrüh in der Martin-Luther-Straße durch Beamte des Polizeireviers Lahr wurde einem 19-Jährigen zum Verhängnis. Kurz vor 1 Uhr wurde der Jugendliche auf einer Parkbank bei einem Basketballplatz an einer Schule sitzend angetroffen. Als er aufstand konnte in einer Lücke der Holzplatten des Sitzplatzes ein Tütchen mit Haschisch festgestellt werden. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige.

/ph

