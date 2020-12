Polizei Mettmann

POL-ME: Velberterin von Exhibitionist belästigt - Velbert - 2012076

Bild-Infos

Download

MettmannMettmann (ots)

Am Dienstagabend (15. Dezember 2020) hat sich ein Mann einer 25-jährigen Velberterin in schamverletzender Weise auf der Jahnstraße gezeigt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:30 Uhr ging eine 25-Jährige auf der Jahnstraße in Richtung Heiligenhauser Straße. In Höhe der Bushaltestelle "Wagnerstraße" bog sie nach rechts in einen Stichweg in Richtung Wordenbecker Weg ab. Unmittelbar hinter der Einmündung sah sie einen Mann, welcher sich ihr in schamverletzender Weise zeigte.

Die Velberterin begab sich sofort zurück zur Jahnstraße und informierte umgehend die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Mann im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Exhibitionist kann von der Frau folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 50 Jahre alt - circa 175cm groß - dickliche Statur mit molligem Gesicht - osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit schwarzer Arbeiterhose und -jacke sowie einer schwarzen Wollmütze mit orangefarbenen Applikationen

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell